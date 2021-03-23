1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu

Amasya'da yaşayan Yavuz Selim Dizkırıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sağladığı destekle yılda 25 milyon fide üreten ve 15 kişiye istihdam sağlayan modern bir sera kurdu.
 23 Mart 2021 20:19
+Aa- Yazdır
Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu

Yıllardır çiftçilik yapan ve fide üretmek için küçük bir sera kuran 44 yaşındaki Dizkırıcı, işini büyütmek için 2019 yılında TKDK'ye başvurdu.

Amasyalı girişimci yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu

Amasya'da yaşayan Yavuz Selim Dizkırıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı destekle yılda 25 milyon fide üreten ve 15 kişiye istihdam sağlayan modern bir sera kurdu. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Başvurusu kabul edilen Dizkırıcı'ya 795 bin liraya mal edeceği tesis için 365 bin lira hibe verildi. Dizkırıcı, aldığı hibeyle Kılçak köyünde kurduğu ve 15 kişiye istihdam sağladığı 4 bin metrekarelik tesiste yılda 25 milyon fide üretmeye başladı.

Dizkırıcı, AA muhabirine, devletten aldığı hibeyle büyüdüğünü, birçok kişiye istihdam sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce iklim koşulları nedeniyle şehir dışından gelen ürünlerin üreticiye teslimatında sorunlar yaşadıklarını anlatan Dizkırıcı, "Bu sonuna çözüm bulmak amacıyla fideleri burada üretebilir miyiz diye bir fikir oluştu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde küçük bir alanda üretime başladık. Üretimimizde beklediğimiz performansı gördükten sonra kapasiteyi artırmayı ve teknolojiyi yenilemeyi düşünerek TKDK'ye projemizi sunduk." ifadelerini kullandı.

Bir işi başarmak için insanın önce kendine inanması gerektiğini vurgulayan Dizkırıcı, "Yatırım yapmak isteyen üreticiler, eğer teknolojiyi ve kapasiteyi tam manasıyla kullanmak istiyorlarsa TKDK gibi kurumlardan faydalanmalılar. Çünkü ciddi anlamda istediği desteği görecektir. Uzun yıllardır TKDK Amasya'da faaliyet gösteriyor, birçok kişi bu kurumdan faydalandı. Üretici yatırım yapmak istiyorsa kesinlikle TKDK'ye gidip yetkililerden bilgi alarak yol haritasını belirleyebilir." dedi.

"Hayalleri olan, yatırım yapmak isteyen bütün üreticilerimizi bekliyoruz"

TKDK Amasya Koordinatörü Cengiz Dikici de çiftçilere proje dahilinde hibe vererek üretim ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarını belirterek "Yavuz Bey'in projesini aldık ve beraber yola koyulduk. Kendisini yalnız bırakmayarak çıkan sorunları istişareye dayalı olarak çözdük. Sonunda bu tesisi ortaya çıkardık. Bizim en büyük sevincimiz, Amasya'da böyle bir tesisin kurulması hem de Yavuz Bey gibi yatırım yapmak isteyenler için örnek oluşturması. Burada üretimin başlamasıyla istihdamın artması sevindirici bir durum. Biz hayalleri olan, yatırım yapmak isteyen bütün üreticilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
23 Mart 2021 12:19		 'Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık'
23 Mart 2021 12:10
Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor
23 Mart 2021 11:28		 İngiliz ordusu yeni savunma stratejisinde SİHA'lara ağırlık verecek
23 Mart 2021 09:42
Finansal Ofis Başkanı: Kısa zamanda kur eski seviyeyesine gelecek
23 Mart 2021 08:08		 Moody's'ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı
23 Mart 2021 07:45
Doğalgazın yüzde 20'sini depolayabileceğiz
23 Mart 2021 07:45		 İller Bakansı, belediyelere dönüşüm için 3 milyar lira ayırdı
23 Mart 2021 07:10
Elektrikli araçlar 'yeşil enerji'yle şarj edilecek
22 Mart 2021 20:32		 Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
22 Mart 2021 16:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü20:19 - Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu20:12 - Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti19:52 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti19:37 - Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü19:36 - Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı
19:32 - Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli19:31 - Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı19:29 - Tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene 1 yıl 10 ay hapis19:22 - Meslek lisesi ürettiği dezenfektanlarla ihracata başladı19:15 - Türkiye'de yaşlı nüfus 10 yılda yüzde 49,3 arttı19:13 - Resmi nikah vaadiyle mağdur olana tazminat ödenecek
19:08 - AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı19:06 - Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin teklif kabul edildi18:59 - Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza18:57 - Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi TBMM gündeminde18:53 - '15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye 54 bin 86 operasyon yapıldı'
18:50 - Ankara için kar uyarısı: Bu akşam başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
Vaka oranı en çok artan ve azalan iller
Merkez Bankası, Nisan'da 300 baz puan faiz indirimine gidebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dermek 1
sosyolog kıvamına gelmek 1
tecrübe 1
haber okumaktan başlık açamamak 3
gün gün koronavirüs belirtileri 2
fikir beyan etmemek 1
kaşıkçı elması 2
kore dizilerinin acıklı olması 1
yazarların meslekleri ile ilgili konu açması 5
antagonist 1
SON İLANLAR
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 geçici işçi alacak
Denizli ihracatçılar Birliği personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam