Bakan Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı.
|23 Mart 2021 20:40
|+Aa- Yazdır
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.
DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
23 Mart 2021 21:56
|10 başlıktan oluşan ekonomi reformları eylem planı yayımlandı
23 Mart 2021 21:35
|Bakan Süleyman Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar
23 Mart 2021 20:43
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
23 Mart 2021 20:30
|Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti
23 Mart 2021 20:12
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti
23 Mart 2021 19:52
|AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı
23 Mart 2021 19:08
|Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi TBMM gündeminde
23 Mart 2021 18:57
|Bakan Pakdemirli: Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak istiyoruz
23 Mart 2021 16:27
|Bakan Pekcan: AB Zirvesi'nden somut netice bekliyoruz
23 Mart 2021 16:04