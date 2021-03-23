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Bakan Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek, dikkatli olunması uyarısı yaptı.
 23 Mart 2021 20:40
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Bakan Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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