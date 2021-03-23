Bakan Süleyman Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Limanı'nda bir konteynerde tespit edilememesi için naneyle sarılmış 3 ton 860 kilogram esrar maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, zor bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin doğal afetler dahil yükselen bir tehdit grafiği olduğunu söyledi.

Bu tehditlere zamanında ve doğru refleksler üretilip güçlü olunmazsa her bir tehdidin maliyetleri olacağına dikkati çeken Soylu, "Bu nedenle tüm birimlerimizle sürekli olarak bir araya geliyoruz. Hem kendimizi hem de sahayı kontrol ediyoruz. Esas itibarıyla 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik alanında yaşadığımız büyük dönüşümün, strateji değişiminin, arttırdığımız yeni kapasiteyle beraber geçiş yaptığımız yeni güvenlik konseptimizin çıkış noktası da budur." dedi.

- "Uyanık olmak ve durmak temel görevimiz"

Karşılaştıkları olayları ortak akılla değerlendirmeleri gerektiğini belirten Soylu, böyle yapmazlarsa olayların peşinden koşmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin olayların peşinden koşma lüksüne sahip bir ülke olmadığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Üç tarafımız denizlerle kaplı ama aynı zamanda birçok fırsatların olduğu kadar tehdit ve risklerin olduğu, etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada birçok mevzinin ülkemizde gözü olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Uyanık olmak ve uyanık durmak temel görevimiz. Birimizin aklının yetmediği yerde her birimizin aklının ortak bir şekilde devreye girmesi ve ıskalamamız önemli. Dünyada her ülke ıskalayabilir, eğer biz ıskalarsak sağanak gibi üzerimize gelirler. Bu toplantıya katılanlar ihanet, darbe, ekonomik saldırılar gördü. Görmediğimiz kalmadı. Dünyanın başka ülkesinde sizin mesleğinizi yapanların bu kadar büyük ve derinlikli tecrübeye sahip olma imkanı söz konusu değil. Bütün bunlarla birlikte ıskalamamız lazım."

- "Yine bir zehrin insanlığa bulaşmasını engellediler"

Kocaeli'nde önemli bir narkotik operasyonuna imza atıldığını vurgulayan Soylu, "Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar ve bir av yakaladılar. 3 ton 860 kilo esrar Kocaeli'de limanda bir konteynerin içinde ele geçirildi. Yakalanmaması için esrarı naneyle sarmışlar, bizimkiler için çok önemli değil. Allah razı olsun. 99 bin captagon. Bunların her biri bizim açımızdan çok iyi. Kocaeli emniyet birimlerimizi, gümrük birimlerimizi tebrik ediyorum. Yine bir zehrin insanlığa bulaşmasını engellediler." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin bölgesel şartları nedeniyle ciddi bir kaçakçılık baskısıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Güney komşularda devlet istikrarının olmadığını belirten Soylu, istikrarın olmadığı yerde mutlaka kaçakçılık olduğunu söyledi.

KOM Daire Başkanlığı ve koordinesindeki il birimlerinin ülke genelinde etkili çalışmalar gerçekleştirdiği anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızda alınan fiziki tedbirler ve yürütülen askeri operasyonlar sayesinde kaçakçılık faaliyetlerinde çok başarılı sonuçlara imza atıyoruz. Özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan girişi sağlanan kaçak sigara miktarında büyük bir azalma meydana geldi. Geçmişte Suriye sınırlarımızdan yoğun kaçak akaryakıt girişi yaşanırken şu an bu durum neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bunun sahibi kim? O bölgelerde bunu koordine eden kim? DEAŞ bölgesinden PKK/PYD bölgesine bunu geçiren kim? Bu iş birliğini sağlayan kim? Petrol bölgelerini onlara tahsis eden kim? Yine aynı örgüt ve destekçileri. DEAŞ ile PKK/PYD. Al gülüm ver gülüm. Bize 'cambaza bak' yapıyorlar. Bir taraftan DEAŞ bir taraftan PKK/PYD. Birbirleriyle çatışırmış gibi gözüküyorlar, birbirleriyle petrol paylaşıyorlar, göçmen kaçakçılığı gelirlerini paylaşıyorlar. Birbirlerinin sınırlarına girmiyorlar."

- "Kendisini hukukun, devletin yerine koyan kim varsa tahammül edemeyiz"

Soylu, organize suç örgütlerinin doğrudan asayişe olan olumsuz etkisinin yanında halkın adalete ve devlete olan güvenini ve itibarını zedelemek gibi zararlı yönünün de olduğuna değindi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 662 operasyonda 9 bin 661 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 3 bin 234'ünün tutuklandığını aktaran Soylu, şunları ifade etti:

"Kendini devletin yerine koymaya çalışanlara onların diliyle söylüyorum 'millete şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa siz onlara çökeceksiniz. Eğer yapmazsanız hakkımız sizde olsun. Bu mafyaya, organize suç örgütlerine en aşağılık muameleyi gerçekleştireceksiniz. Bunlar en ufak bir boşluğu bulsalar bu boşluktan yeni bir dünya oluştururlar. Bunların paraları, mal varlıklarının hiçbirisi kendilerine ait değil. Bunların elde ettiği paralar da mal varlıkları da sadece kendilerine değil oluşturdukları iklimle birlikte bu millete zarar vermektedir. Milletin kızına, çoluğuna çocuğuna, işine gücüne, ekmeğine, helaline göz koyan aşağılıklardır bunlar. Bunların hepsi psikopattır. Net söylüyorum psikopattır. Bunlar neyden anlar en iyi siz bilirsiniz. Bunlar aşağılanmaktan anlarlar. Bunları kazıyacaksınız. Bunların langur lungur yürümelerine dahi müsaade etmeyeceksiniz. Bunlar arabalarıyla gezerken 'acaba bize bir şey olacak mı' diye tedirginlikle gezecekler. Sonuna kadar yanınızda, arkanızdayız. Biz hukukun içinde kurallara bağlı yaşayan herkesin emrine amadeyiz. Kendisini hukukun, devletin yerine koyan kim varsa tahammül edemeyiz."

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonları cerrah titizliğiyle yapan güvenlik güçlerinin ülkeyle devletle oynanmayacağını ve millete oyun kurulamayacağını gösterdiğini söyledi.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, KOM Daire Başkanlığının hem terör hem de organize suç örgütü olan FETÖ ile mücadelede kilit kurumlardan olduğunu ifade etti.

Türkiye'de FETÖ ile mücadelede önemli bir noktaya gelinmesinde Daire Başkanlığı ve birim amirlerinin büyük emeklerinin olduğunu belirten Soylu, "İğneyle kuyu kazdığınızı biliyoruz. En ufak bir kırıntıdan memleketin başına felaket açmaya çalışanları nasıl tespit ettiğinizi, musallat olmaya çalışanlara hukukun üzerinden cevap verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Cerrah titizliğiyle bütün operasyonları nasıl gerçekleştirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Allah razı olsun. Siz sadece FETÖ'yü çökertmiyorsunuz, bu ülkeyle devletle oynanmayacağını, bu millete oyun kurulamayacağını gösteriyorsunuz." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin aynı inanç, anlayış ve kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Soylu, örgüte dair küçük bir zerrecik bile kalmaması gerektiğini söyledi.

"Bunları en iyi siz tanıyorsunuz." diyen Soylu, "Bunların zerreciği kalırsa sizden sonra bunları tanıyamayabilirler. Ülkemizin, milletin başına dert bela olurlar. Bu da tekrar hepimize yazar. Zamanında tam anlamıyla bitiremediniz diye bu dünyanın öteki dünyasında bize hesap sorarlar." ifadelerini kullandı.

- "Tefecilere de göz açtırmayın"

KOM Daire Başkanlığının tarihi eser kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele konusunda da 2020'de ciddi bir ilerleme sağladığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Tek seferde yapılan en büyük yakalamaları tarihi eser kaçakçılığı alanında Manisa ve İzmir illerinde, akaryakıt kaçakçılığı alanında ise Konya ve Mersin illerimizde gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 65 bin 511 tarihi eser ile 5,2 milyon litre akaryakıt ele geçirildi. Bunlar büyük yakalamalar. Bunun yanında 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında pos tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları tespit edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi, 250 kişi gözaltına alındı. Tefecilere de göz açtırmayın. Milletin ocağına incir ağacı dikiyorlar. Sıkışmış bir esnafın boğazına ilmiği atıveriyorlar."

Salgın sürecinde maske, eldiven ve tulum üreticisi firmaların denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Soylu, maske üreticisi 349 firmanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapmasının sağlandığını belirtti.

Soylu, "Silici-1" operasyonu ile 50 ilde ve devamı niteliğindeki "Silici-2" operasyonuyla da 36 ilde toplam piyasa değeri 4,8 milyar lira olan "akaryakıt satış verisi silme işlemi" tespit edildiğini ve ilgili şahıslara gerekli adli işlem yapıldığını kaydetti.

Beşeri ve teknik kapasiteyi arttırmak için 15 Temmuz 2016'dan bu yana 782 eğitim gerçekleştirildiği bilgisini veren Soylu, bu eğitim programlarına toplam 21 bin 125 kursiyer katıldığını belirtti.

Daire Başkanlığının ara yol güzergahlarındaki denetimin arttırılmasını sağlamaya yönelik plaka analiz sistemi olan Baykuş Projesi kapsamında 10 ilde 44 cihazın kurulumunun tamamlandığını aktaran Soylu, "Mobil Analitik Yüz Analizi Projesi (MAYA) ve Mobil Analitik Plaka Analizi Projesi (MAPA) tamamlanarak birimlerimizin kullanımına açıldı. Telefon döküm analizlerini hızlandıran 'kovan' projesi ve farklı veri kaynaklarından elde edilen verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini sağlayan 'kapan' projeleri de Daire Başkanlığımızın önemli projeleri." diye konuştu.

- "2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur"

Soylu, yapılan her kaçakçılık operasyonunun terörle mücadeleye omuz verdiğini söyledi.

Çökertilen bir organize suç örgütünün vatandaşın huzuruna, kamu düzenine omuz vermek olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Yakaladığınız her bir kuruşluk kaçak malzeme, milletimizin çalınan alın teridir. Bu bilinç ve kararlılıkla her geçen yıl bir önceki yıldan daha başarılı olduğumuz bir hali ortaya koymak durumundayız. 2021'de de inşallah bu trendimizi sürdürmek, organize suç örgütlerine yönelik planlı operasyon sayımızı artırmak, kaçakçılık ve tefecilikle mücadelemizi en üst seviyeye çekme kararlılığındayız. FETÖ ile mücadeleden de hiçbir şekilde vazgeçmeyecek, yorulmayacağız ve bıkmayacağız. Bu habis uru, muhakkak el birliğiyle yok edeceğiz. Birçok meseleyle mücadele ettiğinizi, bazen kafanızı kaldıramadığınızı biliyorum. Peki buna nasıl dayanıyorsunuz? Memleket, millet, bayrak, vatan aşkıyla. Sonucu hür ve özgür bir Türkiye. Siz içeriyi iyi tuttuğunuz için Cerablus'tan Azez'e Libya'dan Azerbaycan'a kadar etrafımızdaki coğrafyamızda ne kadar ilgi alanımız varsa Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etki alanına döndü. Hedefimiz şudur. 2023'de tabelayı yazmak. 2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur. Bu bilançoyu ne kadar yükseğe çıkartırsak, ellerimiz üzerinde taşırsak bizden sonraki nesiller 2123'ün bilançosu için daha çok çalışacaktır. Çıtayı ne kadar yükseltirsek bizden sonraki nesliler o çıtanın daha yükseğe gelebilmesi için daha fazla çalışacaktır."