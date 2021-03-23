1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

Ankara'da Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına 50 fidan dikildi.
 23 Mart 2021 20:49
+Aa- Yazdır
Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

Ankara'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa; Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Yenimahalle Eğitim, Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Duran, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kotanoğlu, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Doğan, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Hastane bahçesinde düzenlenen programda, koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi. Fidanların üzerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı kartlar asıldı.

PROF. DR. GÜLÜM: ANILARI BU ORMANDA YAŞAYACAK

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, orman ile sağlık çalışanları arasındaki benzerlik olduğunu ifade etti. Gülüm, sağlık çalışanlarının bir ağaç gibi kendine münhasır özellikleri olmakla birlikte orman gibi ahenk içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Bunun en güzel görünen kısmı halen yaşamaya devam ettiğimiz pandemi süreci oldu. Hamdolsun uluslararası arenada bizi onurlandıran bir mücadele oldu. Başta sağlık çalışanları olmak üzere herkes ülkenin bütün unsuları ile bir mücadele gösterdi. Bu sayede oldukça iyi bir noktadayız. Bu mücadele sırasında arkadaşlarımızı kaybettik. Onları tekrar şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm Türkiye'de kaybettiğimiz 384 sağlık çalışanımızın anısına isimlerinin yazdığı ağaçlar dikilerek anıları bu ormanda yaşayacak" dedi.

KAYMAKAM DURAL: FİDAN DİKİLMESİNİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUM

Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda Dural, "Ümit ediyorum ki bundan sonra hiçbir sağlık çalışanımızı, vatandaşımızı kaybetmeyelim. Ancak bunlar tedbirlere uymak ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız anısına fidan dikilmesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü başarıları, fedakarlıkları gelecek kuşaklara bir fidan gibi armağan edilmiş birer emanet. Bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar ise hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Orman Haftası'nda, toplumun sağlığı için mücadele etmiş sağlık çalışanlarımızın hatırasına yapılan dikim töreninden büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Duran da "Bugün dikeceğimiz fidanları pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden, fedakar sağlık çalışanlarımızın adına dikeceğiz. Bu uzun ve zorlu yolda gecesini gündüzüne katarak emek veren, kendi ailelerinden, sağlıklarından fedakarlık yaparak çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
23 Mart 2021 18:59		 Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye para cezası
23 Mart 2021 18:45
Beş ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
23 Mart 2021 18:05		 RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı
23 Mart 2021 17:30
'Hız Denetimleri' uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı
23 Mart 2021 16:57		 Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i korona oldu
23 Mart 2021 16:36
Vaka artışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, yüz yüze eğitime başlandı
23 Mart 2021 15:46		 MB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek
23 Mart 2021 13:16
Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
23 Mart 2021 11:47		 Bu ilde 'yüz yüze eğitime' Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek
23 Mart 2021 11:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü21:52 - AB liderleri, Türkiye'ye ticari müzakereleri ilerletme mesajı verecek21:35 - 10 başlıktan oluşan ekonomi reformları eylem planı yayımlandı21:20 - Afyonkarahisar-Antalya karayolu ulaşıma kapandı21:05 - Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi21:02 - Prof. Dr. Gülcan Güleç: Korona ruh sağlımızı bozdu
21:00 - Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak20:49 - Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi20:43 - Bakan Süleyman Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar20:40 - Bakan Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü20:19 - Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu
20:12 - Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti19:52 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti19:37 - Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü19:36 - Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı19:32 - Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli
19:31 - Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
Vaka oranı en çok artan ve azalan iller
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
döviz lobisi 1
yazarların meslekleri ile ilgili konu açması 6
koronavirüse inanmayan insan 8
çapa 2
yazarların şu anda dinlediği şarkı 1
kerrat 2
ayakları yere basmak 2
te'dib 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 2
beyzi 1
SON İLANLAR
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 geçici işçi alacak
Denizli ihracatçılar Birliği personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam