1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, nisan ortasında Faz 2 çalışmasının tamamlanacağını söyledi.
 23 Mart 2021 21:00
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz 2 çalışmaları ise şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu 250 gönüllüye uygulandı. Faz 2'de ikinci doz aşılamaları da aynı gönüllülere uygulanmaya devam ediyor.

'İKİNCİ DOZ AŞILAMADA 50 KİŞİ TAMAMLANDI'

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Faz 2 aşamasında 250 gönüllüye aşı uygulaması yapıldığını belirterek, "Klinik aşamasında yapacağımız her şey protokol altındadır. Orada yapacağımız her şey yazılıdır. Bizim planlamamızda da 250 kişi belirlemiştik. Bunu da gerçekleştirdik. İkinci doz aşılarında da ilerleme yaptık. 28 gün arayla yaptığımız ikinci doz aşılamasında 50 kişiyi tamamladık. Her gün belirli periyotta gelen gönüllülerimize aşı uygulaması yapılıyor. Aşımızda bazı yan etkiler görüldü; ama bu etkiler ciddi bir yan etki değil. Biz aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık, şişlik, ağrı gibi yan etkilerden bahsedebiliriz. Bunun dışında halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı da görülmektedir. Bu tabii genel olarak herkeste olmadı" dedi.

'NİSAN ORTALARINDA FAZ 2 ÇALIŞMASINI BİTİRECEĞİZ'

Doç. Dr. Sezer, "Nisan ortalarında Faz 2 çalışmasını bitireceğiz. Laboratuvar çalışmaları da olacağı için ve eldeki verilerin değerlendirme ve analizleri yapılacak. Nisan sonuna kadar da değerlendirme olacak. Faz 3 çalışmasıyla ilgili de birçok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB bünyesinde yapılıyor" diye konuştu.

Vatandaşları uyaran Sezer, "Aşı olsanız dahi bakanlığın uyarılarına uymak önemli. Aşı olduktan sonra kendiniz hasta olmasanız bile bulaştırıcılık olabilir. Şu an kullanımda olan aşılarda bile klinik araştırması devam ediyor. Biz de gönüllülerimize aşı yaptık; ama onları takip etmeye devam edeceğiz. Faz 3 aşamalarında da en az 1 yıllık takip gerekiyor. Koruyuculuk ve bulaştırıcılıkla ilgili veriler zamanla ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız aşıya ulaştıklarında mutlaka yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Gülcan Güleç: Korona ruh sağlımızı bozdu
23 Mart 2021 21:02		 Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı
23 Mart 2021 19:36
Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli
23 Mart 2021 19:32		 Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı
23 Mart 2021 19:31
Türkiye'de yaşlı nüfus 10 yılda yüzde 49,3 arttı
23 Mart 2021 19:15		 Uzmanı uyardı: Koronavirüs ardından bu izleri bırakıyor
23 Mart 2021 18:27
Prof. Dr. İkizeli: Korona başvurularında 4-5 kat artış var
23 Mart 2021 18:23		 Çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü
23 Mart 2021 17:55
Türkiye, doğum oranında AB ülkelerini geçti
23 Mart 2021 17:42		 Bülent Ecevit'in doktoru, hayatını kaybetti
23 Mart 2021 16:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü21:52 - AB liderleri, Türkiye'ye ticari müzakereleri ilerletme mesajı verecek21:35 - 10 başlıktan oluşan ekonomi reformları eylem planı yayımlandı21:20 - Afyonkarahisar-Antalya karayolu ulaşıma kapandı21:05 - Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi21:02 - Prof. Dr. Gülcan Güleç: Korona ruh sağlımızı bozdu
21:00 - Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak20:49 - Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi20:43 - Bakan Süleyman Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktılar20:40 - Bakan Koca'dan günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin açıklama20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü20:19 - Yılda 25 milyon fide üretilen tesise devlet desteğiyle kavuştu
20:12 - Yargıtay Başkanı, Bakan Akar'ı ziyaret etti19:52 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor: 26 bini geçti19:37 - Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü19:36 - Doç. Dr. İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı19:32 - Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli
19:31 - Japonya'dan tatile geldi; başına gelmeyen kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan, önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yapacak'
Renk haritasında kriter değişimi gündemde... Kırmızı 100'den başlamayacak
5 ilde alarm... Bakan Koca gece yarısı paylaştı! Acil toplantı
Acun Ilıcalı, efsane diziyi yeniden ekrana taşıyacak iddiası
Yeni polislere tekamül eğitimi verilecek
Öğretmen kavga ettiği komşusunun gözüne kalem sapladı
Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi
Vaka oranı en çok artan ve azalan iller
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Yiğit Bulut: İnanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tema hürriyet gastesi gibi olmuş 1
Kendi koyduğu kurallara kişinin kendisinin uymaması 1
pragmatizm 1
yaşlanıyoruz 1
çocukluk oyuncaklarımız 6
baldırı çıplak 2
ilginç icatlar 4
döviz lobisi 1
kaşıkçı elması 2
grip 1
SON İLANLAR
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 geçici işçi alacak
Denizli ihracatçılar Birliği personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Rekabet kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam