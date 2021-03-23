Clubhouse'un Android uygulaması ne zaman gelecek?
|23 Mart 2021 22:31
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Clubhouse'un kurucusu ve CEO'su Paul Davison'ın aktardığına göre, uygulamanın Android cihazlarda etkinleştirilebilmesi bir kaç ay sürebilir. Davison, uygulamanın Android cihazlara eklenmesinin bu yazın başında duyurulabileceğini belirtti.
Birçok uygulama 'Clubhouse' sanılarak indiriliyor
Sputnik'te yer alan habere göre; Açıklama, birçok Android kullanıcısının, Google Play aracılığıyla kötü amaçlı Clubhouse isimli uygulamaları indirdikten sonra geldi. Clubhouse sanılarak indirilen uygulamaların, BlackRock adlı kötü amaçlı yazılım tarafından Google Play Store'a eklendiği ve indirme gerçekleştiren cihazların zarar gördüğü belirtildi.
Yalnızca davetiyeyle kullanılabilen sesli sohbet platformu Clubhouse, Nisan 2020'deki kuruluşundan bu yana sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor.
Uygulamanın, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gibi endüstri liderlerinin desteğiyle son zamanlarda büyük popülerlik kazandığı biliniyor.
Öte yandan, uygulamanın masaüstü versiyonunun ne zaman çıkacağı da merak ediliyor.
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