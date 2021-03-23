Cemil Ertem'den '4 ayda 3 başkan neden değişti?' sorusuna yanıt
|23 Mart 2021 22:33
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Habertürk canlı yayınına katılan Ertem, Merkez Bankası (MB) başkanının değişmesi, dolar kurundaki hareketlilik ve faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ertem, '4 ayda 3 başkan neden değişti?' sorusuna şöyle cevap verdi:
"TCMB, en köklü kurumlardan bir tanesi. Kendine özge yapısı olan bir kurum. MB başkanlarının değişmesi aslında bu köklü kurumun kurumsal yapısının temel politikasının değiştiği anlamına gelmiyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Belki de bu konuda banka deneyimi de olan bir ismi de tercih etmiş olabilir, bilemeyiz. Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir."
Dolar/TL kurundaki dalgalanmayla ilgili de yorum yapan Ertem, "Pazar akşamı, Asya piyasalarında dolar/TL yükseldi ancak pazartesi günü Türkiye'de piyasaların açılması ve Londra'da piyasaların açılmasıyla kurun sakinleştiğini gördük. Bunlar pandemi döneminin de temel karakteristiği" dedi. Ertem, "Merkez Bankası hiçbir zaman kur hedeflemez, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi var" ifadelerini kullandı.
'Türk Lirası'na güvenin hızla inşa edileceğini düşünüyorum'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, '128 milyar döviz rezervi' tartışmalarına ilişkin ise "Teknik bir mesele siyasallaştırılıyor, bu kötü niyetli kara propaganda. Banka bazen satar, gerek duyunca da geri alır" diye konuştu. Ertem ayrıca, "Türk Lirası'na güvenin hızla inşa edileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ertem, faiz oranlarının düşün düşmeyeceğine ilişkin ise, "MB'nin ne zaman faiz indireceği ve oranı, MB'nin para politikasına ve Türkiye'deki makro ekonomik gelişmelerle alakalıdır. Bunu (faiz oranlarındaki değişimi) biz de bilemeyiz, muhtemelen kendileri de bilmiyorlardır" dedi.
AK Parti'nin yarınki kongresine ilişkin de konuşan Ertem, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın ekonomiyle ilgili reform programı çerçevesinde çok güçlü mesajlar vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı Merkez Bankası'nın yeni haritası, başkanın son yazısında gizli MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama Piyasaya müdahale edilmeyecek, dengelenmesi beklenecek TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
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