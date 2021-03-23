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Koronavirüsü atlatan Adnan Oktar karantinaya girdi

Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve karantinada olduğu öğrenildi.
 23 Mart 2021 22:44
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Koronavirüsü atlatan Adnan Oktar karantinaya girdi

Avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun 21 Ocak'ta müvekkili Adnan Oktar'ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı.

Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın 14 Ocak 2021'de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı, ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre dilekçede,

"Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır"

şeklinde ifadeler kullanıldı.

Oktar'ın ailesiyle görüşmesi talep edildi

Dilekçede Adnan Oktar'ın koronavirüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Adnan Oktar'ın koronavirüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi.

NTV
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