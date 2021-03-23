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Benzin döktükleri soba patladı: 4 kişi yaralı

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evde, odun sobasına dökülen benzinin bir anda parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
 23 Mart 2021 22:56
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Benzin döktükleri soba patladı: 4 kişi yaralı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'ndeki bir evde çıktı. Ev sahipleri, iddiaya göre odun sobasını benzin dökerek tutuşturmak istedi. Benzinin bir anda parlaması sonucu, alevler evi sardı. Bu sırada evde bulunan Cumali B. (32), eşi Hüreyra B. (27) ve çocukları Kaan B. (8) ile Nazlıcan B. (6), yaralandı. Aile, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vucutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar nedeniyle yaralanan aile, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Cumali B., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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