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'Atatürk' tartışması canlı yayını karıştırdı! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge'de konuklar arasında başlayan Atatürk tartışması büyüdü. Atatürk'ü savunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım?" sözleriyle duruma tepki gösterip yayını terk etti. Programa ise reklam arası verildi.
 23 Mart 2021 23:26
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'ye açılana kapatma davası masaya yatırıldı. Programın konuklarından eski milletvekili Altan Tan, Kürt sorunun nedenlerinden birini Atatürk'ün o dönem uyguladığı politikalara bağlayınca, gazeteci Hulki Cevizoğlu araya girdi.

"BEN BU CAHİLCE SÖZLERİ DİNLEMEK ZORUNDA MIYIM?"

Cevizoğlu duruma, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım? Atatürk hakkında gizli hakaretlerin olduğu... 1930'larda Kürt yok denmiş... Atatürk Kürtlerden Kürt kardeşlerim diye bahsetmiştir. PKK propagandası yapıyor. Ahmet Hakan müdahale etsene." sözleriyle tepki gösterdi.

KONUK GİTTİ, REKLAM ARASI VERDİLER

Tartışma sürerken Ahmet Hakan reklama gitti, Hulki Cevizoğlu da programdan ayrıldı.
Memurlar.Net
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