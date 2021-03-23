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3 nesil aynı okulda idarecilik yapıyor

Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde 3 nesil birlikte idarecilik yapıyor. Bir birinin hem öğrencileri hem de öğretmeleri olan idareciler, kuşaktan kuşağa birlikte okullarını temsil etmenin gururunu yaşıyor.
 23 Mart 2021 23:30
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3 nesil aynı okulda idarecilik yapıyor

Okul Müdürü Ziya Çavdar, 1986 yılında stajyer öğretmen olarak Kılıçarslan Anadolu Lisesi'ne atandı. O yıl okulda öğrenimine devam eden ve Çavdar'ın da dersine girdiği Birnur Nida İdinak halen okulun müdür yardımcısı. 1999 yılında okulda lise eğitime başlayan, hem Çavdar'ın hem de İdinak'ın öğrencisi olan Fazıl Karabulut da aynı okulun müdür yardımcısı. Çavdar, İdinak ve Karabulut, hep birlikte okulda 3 nesil idareci olarak vazife yapıyorlar.

Okulda, öğretmen öğrenci ilişkisi, aidiyet duygusu ile hizmet ettiklerini belirten Kılıçaslan Lisesi Müdürü Ziya Çavdar, "Ben okula 1986 yılında stajyer öğretmen olarak görev yaptım. Daha sonra farklı yerlerde vazife yaptıktan sonra, 2014 yılında okul müdürü olarak tayin edildim. Atamam sonrası eski öğrencim olan Nida hanıma birlikte idarecilik teklifinde bulunduk. Fazıl bey de Müdür Yardımcılığı teklifimizi kabul edince 3 nesil birlikte okulda idarecilik yapıyoruz. Bu çok ender görülen bir durum. Tabi bunun bizler için çok büyük avantajları var. O da aidiyet duygusu. Öğretmen-öğrenci ilişkisi var, eskiden gelen bir muhabbet var" dedi.

Kılıçaslan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve felsefe öğretmeni Birnur Nida İdinak, "Ben okuldaki bu durumumuzu şöyle tanımlıyorum. Felsefede sistematik 3 önemli filozof vardır, ben de durumumuzu bir birinin öğrencisi olan Sokrates, Platon ve Aristo gibi olduğunu düşünüyorum. Biz 3 nesil yan yana olmaktan çok keyif alarak aidiyet duygusu içinde çalışıyoruz. Bu konudan çok memnunum" diye konuştu.

Okulda bir aile gibi olduklarını dile getiren Kılıçaslan Lisesi Müdür Yardımcısı Fazıl Karabulut, "Ben okula 1999-2000 yılında hazırlık ile başladığım yıllarda Ziya hocam Müdür Yardımcısı, Nida hocam da felsefe öğretmenimdi. Geçen senede buraya Almanca öğretmeni olarak atandım ve hocalarımın teklifi ile Müdür Yardımcısı oldum. Biz, bir birimize karşı aile gibiyiz. Biri ablam, biri ağabeyim gibi samimi bir dostane ilişkiler içinde görevimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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