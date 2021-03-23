Mençuna Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Artvin'in doğa harikası Mençuna Şelalesi, dağlardaki karların erimeye başlamasıyla daha coşkulu akıyor.
|23 Mart 2021 23:43
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Artvin'in Arhavi ilçesinde ve zengin bitki örtüsüyle kaplı Kamilet Vadisi'nde bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gezip gördüğü Mençuna Şelalesi, dağlardaki karların erimeye başlamasıyla daha coşkulu akıyor.
Yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülen şelale coşkun akan sularıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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