Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Brezilya Donanması'na ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo" 10.550.000,00 R $ karşılığında, Türk tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen açık artırmaya katılan Rio de Janeiro şirketi Cormack Maritima tarafından satın alındı.

Uçak gemisi söküm için Aliağa'ya getirilecek, ardından hurdaya çıkacak.

Uçak gemisinin hurdaya çıkmadan Türkiye tarafından SÖK Denizcilik'ten satın alınmasını ve eğitim için kullanılmasını isteyen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'ya göre ise "gemiyi sökmek yerine, mutlaka bizdeki kullanımı geçerli olan farklı sistemlerle tekrar donatıp, bugünden, ileriye dönük uçak gemisi personeli eğitimlerine başlanmalı."

Veryansın Tv'ye konuşan Yaycı "Zira uçak gemileri ile görev icra edebilmek için iyi bir eğitim ve birikim gerekmektedir. Dolayısıyla bunlar bize zaman kazandırıcı hamleler olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Geminin eski olduğu yönelik eleştirilere de değinen Yaycı, "Çok önemli bir konu değil. Yap-boz, sök-tak, kullan-eskit şeklinde eğitim materyali olarak düşünmek gerekmektedir. Bu noktada önemli olan bu platformda askeri personeli eğitmek, personele alışkanlık ve tecrübe kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

"Gemiyi sökmek yerine..."

"Brezilya Donanması'na 21 yıldır hizmet veren Clemenceau sınıfı uçak gemisi 'NAe Sao Paulo' Aliağa'da sökülmek üzere 10.550.000,00 R $ karşılığında satın alındı. Brezilya Donanması, uçak gemisini envanter dışı bıraktı. Muhtemelen elektronik sistemler buraya gelmeden evvel sökülecektir.

Biz ise bu gemiyi sökmek yerine, mutlaka bizdeki kullanımı geçerli olan farklı sistemlerle tekrar donatıp, bugünden, ileriye dönük uçak gemisi personeli eğitimlerine başlamalıyız. Uçak gemisi personel eğitimine bugünden adım atılmış olması büyük önem arz etmektedir. Zira uçak gemileri ile görev icra edebilmek için iyi bir eğitim ve birikim gerekmektedir. Dolayısıyla bunlar bize zaman kazandırıcı hamleler olacaktır.

"Gemi eğitim materyali olarak değerlendirilmeli"

Geminin eski olmasına gelirsek, bu çok önemli bir konu değil. Yap-boz, sök-tak, kullan-eskit şeklinde eğitim materyali olarak düşünmek gerekmektedir. Bu noktada önemli olan bu platformda askeri personeli eğitmek, personele alışkanlık ve tecrübe kazandırmaktır. Uçak gemisi bulunan donanmalarda flight deck yani Türkçesini uçuş güvertesi olarak çevirebileceğimiz gemi kısımlarında görev yapacak olan personele 'virtual training' yani görsel eğitim verilmesi adına simülasyonlar hazırlanır.

Personel bu simülasyonlarda saatlerce görev alır. Kısacası, uçak gemisi bulunan donanmaların personellerini eğitmek için gerçek bir uçak gemisi ortamı oluşturmak adına pek çok imkanı seferber ettiklerini biliyoruz. Resimde gördüğünüz de uçak gemisi personeli için hazırlanan simülasyon çeşitlerinden sadece bir tanesi.

Bu donanmalara uçak geminize personel eğitimi için Brezilya'dan Türkiye'ye sökülmek için gelen uçak gemisini size verelim desek hiçbiri reddetmez. Neden reddetsinler ki? Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak çok uzun süreler boyunca yüksek harcamalar yaptıkları halde gerçek bir uçak gemisi verimi alamadıkları kesin. O halde Türkiye ne için hem uçak gemisi konusunda tecrübe kazanmak açısından hem de donanmaya uçak gemisi külliyatını kazandırmak açısından illa bir uçak gemisi yapmayı beklesin?

Bu çalışmalara uçak gemisini inşa ettikten sonra başlarsak, donanmamızın uçak gemisi ile beraber operasyonel hale gelebilmesi için yıllar harcamamız gerekir. Bu yıllar ülkemiz için kayıp olurlar. O zaman Türkiye de buradaki kazanımlarını şimdiden sağlayabilmek adına bu uçak gemisini hurdaya götürmek yerine güvertede icra edilebilecek çeşitli eğitimleri yapmak için Türk Donanmasının eğitim envanterine katmalıdır.

"Uçak gemileri tek başına olmaz"

Tüm bunlara ek olarak uçak gemileri tek başlarına olmaz. Uçak gemileri yanlarında bir görev grubuyla hareket ederler ve bu görev grubunda çok çeşitli muharebe görevlerini icra edebilecek savaş gemileri bulunur. Bu savaş gemilerinin de uçak gemisine göre manevra yapabilmeleri, deniz muharebesi anında uygun hamleleri yapabilmeleri gerekir. Bunun için de ayrı bir eğitim gerekir. Bu eğitimler tecrübe ve bilgi birikim isteyen eğitimlerdir. Uçak gemileri sağladıkları stratejik üstünlük sayesinde donanmalar için çok önemli araçlardır. Amerika'da buna "90bin tonluk diplomasi" derler.

Dolayısıyla bu görev gruplarının etkili bir şekilde görevlerini icra edebilmeleri açısından da bizim elimizde eğitim verebileceğimiz bir uçak gemisi bulunması çok önemlidir. Bu durum bizi uçak gemisi ve onun görev grubu konusundaki tecrübemiz açısından yıllarca ileriye götürecektir. Bir başka nokta da geminin bakım tutumu ve lojistik konulardır. Uçak gemisinin bakım tutum açısından çok iyi olması gerekir.

Burada geminin yapısal açıdan önemli kısımlarının ne olduğunu bilmek gerekir. Bu kısımların donanma tersanelerinde yer alan mühendisler tarafından bizzat bize ait bir uçak gemisi omurgası üzerinde belirlenmesi, bakım tutum faaliyetlerinin buna göre planlanması ve hurda olarak aldığımız bu gemiyi güverte görevleri konusunda eğitim yapılabilir bir seviyeye getirmemiz konusu da önemlidir.

Kısacası gemiyi atıl vaziyetten eğitim için kullanılabilir vaziyete getirmek teknik açıdan bilgi birikimimizi artıracaktır. Lojistik olarak ise bu uçak gemisine ikmal yapılabilmesi hususunda şu anda Aliağa'ya gitmekte olan gemide tatbik edebileceğimiz hususlar var. Uçak gemisi bir donanma için külliyattır. Savaşta da çıkabileceğiniz en üst seviyelerden biridir. Dolayısıyla bu külliyatın oluşturulması, gelecekte kendi uçak gemimizi inşa ettiğimiz zaman bize sanki yıllardır uçak gemimiz varmış gibi bir harekat yürütme kabiliyeti sunacaktır.

Ayrıca burada kendi uçak gemimizde uygulayacağımız sistemleri test etme şansımız da olacaktır. Pistin kullanımı açısından SİHA'ların, İHA'ların bu geminin pistinde denenmesi ve bu sistemler için uçak gemilerine göre iyileştirmeler yapılması mümkündür. Yine benzer şekilde ülkemizin Milli Muharip Uçak projesi vardır. Her uçak, uçak gemisini kullanamayabilir. Uçak gemisinde kullanacağınız uçaklar için denemeler yapabileceğiniz bir uçak gemisine ihtiyaç duyacaksınız mutlaka. Burada sadece SİHA, İHA sistemleri için değil ayrıca MMU gibi sistemler için de önemli bir test alanı oluşturulabilir. Kısacası bu uçak gemisini hurdaya bırakmak yerine donanma envanterine almak sadece uçak gemisi veya donanmayı değil, ülkenin tüm unsurlarıyla bütün savunma sanayisini olumlu etkileyecek bir durumdur. Tüm savunma sanayi için bilgi birikimi ve tecrübe edinimi konusunda çok büyük faydaları olacaktır. "