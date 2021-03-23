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Fuat Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile ayrı ayrı görüşerek yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
 23 Mart 2021 23:55
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Fuat Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabullerde, yerli aşı çalışmalarında kat edilen mesafe, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası ele alındı.

TÜBİTAK ve TÜSEB'in maddi ve teknik destek sağladığı aşı çalışmalarının tüm fazlarında TİTCK onay mercii olarak yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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