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Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme

Ekonomi reformları eylem planında kamu personelini ilgilendiren on önemli başlık yer alıyor. Memurlar.net o başlıkları yayımlıyoruz.
 24 Mart 2021 00:07
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Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme

Ekonomi ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün itibariyle, 10 başlıkta Ekonomi reformları eylem planını açıkladı.

Raporda kamu personelini de yakından ilgilendiren eylemler de bulunuyor.

İşte o başlıklar:

1.1.h- Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecektir

1.1.i- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecektir.

1.1.j. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. (Memurlar.net'in Notu: Bu başlık DPB'nin yeniden kurulacağı gibi anlaşılmaktadır.)

1.1.k. Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecektir.

1.3.i. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır. (Memurlar.net'in Notu: Bu başlık SGK gibi kurumlarda prim borçlarının Maliye Bakanlığınca takip edilmesi şeklinde anlaşılmaktadır.)

1.6.a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde reform yapılacaktır.

6.3.a. Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecektir. (Memurlar.net'in Notu: Bu başlık daire başkanlığında 5 yıllık çalışma şartının yeniden ele alınması anlamına gelmektedir.)

6.3.b. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir.

6.3.c. Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecektir.

6.3.d. TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecektir

Eylem planının tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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