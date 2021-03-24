Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu alanlar kesin korunacak
Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
|24 Mart 2021 03:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, "Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, krokisi ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
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