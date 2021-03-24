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İç ve batı kesimlerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak - Haritalı

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
 24 Mart 2021 06:30
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İç ve batı kesimlerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu2nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde bu akşam saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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