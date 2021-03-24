1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa'dan Türkiye için ahlaksız teklif!

Türkiye'nin vizesiz seyahat, gümrük birliğinin genişletilmesi gibi taleplerine karşılık AB, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de taviz verin, ilerleme olsun. Yoksa yaptırımlara hazır olun" şeklinde rapor hazırladı.
 24 Mart 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Avrupa'dan Türkiye için ahlaksız teklif!

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yarın ve cuma günü zirve toplantısı öncesinde hazırlanan raporun şantaj dolu ifadeler içerdiği ortaya çıktı. Reuters ajansının haberine göre, söz konusu rapor, AB üyeliğine aday ülke Türkiye'yle daha derin ticari ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydediyor.

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha çok mali desteği, AB'ye vizesiz seyahati, daha üst düzey diplomatik teması ve kapsamı genişletilmiş gümrük birliğini hak ettiği kaydedildi.

Ancak raporda, bu ilerlemelerin Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon hakları konusunda daha fazla esneklik göstermesi durumunda mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.

Tehditlerin boyutunun daha da ileri götürüldüğü raporda, Türkiye'ye ayrıca "yaptırım" şantajında bulunuluyor. Raporda, Ankara'nın AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklı olunması gerektiği de ileri sürülüyor. Raporda, söz konusu yaptırımların, "sadece koz olarak kullanılması amaçlı küçük çaplı olarak enerji ve turizm gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren kişilere karşı cezai tedbir içerebileceği" şeklinde yer bulduğu görülüyor. Rapor, "Türkiye'nin AB'yle samimi bir ortaklık geliştirmek için yapıcı adımlar atmaması durumunda bunun siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağı açıkça ifade edilmelidir" tehdidi ile son buluyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bu alanlar kesin korunacak
24 Mart 2021 03:50		 24 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Mart 2021 00:01
Fuat Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti
23 Mart 2021 23:55		 Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
23 Mart 2021 23:49
'6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor'
23 Mart 2021 23:39		 'Atatürk' tartışması canlı yayını karıştırdı! Stüdyoyu terk etti
23 Mart 2021 23:26
NATO Genel Sekreteri: Türkiye önemli bir müttefik
23 Mart 2021 23:05		 Cemil Ertem'den '4 ayda 3 başkan neden değişti?' sorusuna yanıt
23 Mart 2021 22:33
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü: 'Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde'
23 Mart 2021 22:26		 Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
23 Mart 2021 21:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı07:05 - İnternetteki gıdada taklit-tağşiş zirvede06:40 - 'Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 60-70 artacak'06:40 - Başkentte kar yağışı etkili oldu06:30 - İç ve batı kesimlerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak - Haritalı06:15 - Avrupa'dan Türkiye için ahlaksız teklif!
03:50 - Resmi Gazete'de yayımlandı: Bu alanlar kesin korunacak02:59 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı02:05 - Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi02:03 - Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı00:07 - Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme00:01 - Öğretmenler açısından, ikamet yeri özür tayinine engel teşkil eder mi?
00:01 - 24 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Başkent'te kar yağışı etkili oldu00:00 - Oruçoğlu Termal de Kampanya 3 gece kal 2 gece öde23:58 - Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı23:55 - Fuat Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti
23:52 - 3 çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Öğretmenler açısından, ikamet yeri özür tayinine engel teşkil eder mi?
Başkent'te kar yağışı etkili oldu
Oruçoğlu Termal de Kampanya 3 gece kal 2 gece öde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bu alanlar kesin korunacak
24 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Avrupa'dan Türkiye için ahlaksız teklif!
Bingöl'de şiddetli yağış hayatı felç etti...Yollar göle döndü, evleri su bastı
İç ve batı kesimlerinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahsab-ı Hicr 2
necati şaşmaz 4
koronavirüse inanmayan insan 10
öğrenilmiş çaresizlik 6
sibirya soğuğu 4
bütün bunların üzerine chopin iyi gider 2
antagonist 1
sınava çok önceden çalışmaya başlamak 1
kore dizisi 1
lastik patlaması 4
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 30 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam