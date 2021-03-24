Avrupa'dan Türkiye için ahlaksız teklif!
|24 Mart 2021 06:15
|+Aa- Yazdır
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yarın ve cuma günü zirve toplantısı öncesinde hazırlanan raporun şantaj dolu ifadeler içerdiği ortaya çıktı. Reuters ajansının haberine göre, söz konusu rapor, AB üyeliğine aday ülke Türkiye'yle daha derin ticari ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydediyor.
AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha çok mali desteği, AB'ye vizesiz seyahati, daha üst düzey diplomatik teması ve kapsamı genişletilmiş gümrük birliğini hak ettiği kaydedildi.
Ancak raporda, bu ilerlemelerin Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon hakları konusunda daha fazla esneklik göstermesi durumunda mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.
Tehditlerin boyutunun daha da ileri götürüldüğü raporda, Türkiye'ye ayrıca "yaptırım" şantajında bulunuluyor. Raporda, Ankara'nın AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklı olunması gerektiği de ileri sürülüyor. Raporda, söz konusu yaptırımların, "sadece koz olarak kullanılması amaçlı küçük çaplı olarak enerji ve turizm gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren kişilere karşı cezai tedbir içerebileceği" şeklinde yer bulduğu görülüyor. Rapor, "Türkiye'nin AB'yle samimi bir ortaklık geliştirmek için yapıcı adımlar atmaması durumunda bunun siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağı açıkça ifade edilmelidir" tehdidi ile son buluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Resmi Gazete'de yayımlandı: Bu alanlar kesin korunacak
24 Mart 2021 03:50
|24 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Mart 2021 00:01
|Fuat Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti
23 Mart 2021 23:55
|Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
23 Mart 2021 23:49
|'6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor'
23 Mart 2021 23:39
|'Atatürk' tartışması canlı yayını karıştırdı! Stüdyoyu terk etti
23 Mart 2021 23:26
|NATO Genel Sekreteri: Türkiye önemli bir müttefik
23 Mart 2021 23:05
|Cemil Ertem'den '4 ayda 3 başkan neden değişti?' sorusuna yanıt
23 Mart 2021 22:33
|Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü: 'Uzun dönem bakım sigortası gündemimizde'
23 Mart 2021 22:26
|Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
23 Mart 2021 21:56