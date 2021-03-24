'Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 60-70 artacak'
|24 Mart 2021 06:40
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Yaz mevsimine kısa bir zaman kala vatandaşlar pandemi şartlarında da olsa tatil planlarını yapmaya başlarken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandeminin turizm sezonunu ne yönde etkileyeceğini gazetemize değerlendirdi. 2020 yaz sezonuna göre daha pozitif olduklarını anlatan Bağlıkaya "Turizm sektörü, bir yıl içerisinde pandemi koşullarına da uyum sağladı ve önemli bir deneyim kazandı. Bu sezon için seyahat acentalarımız tarafından hazırlanan tur paketlerinde, misafirlere tatil sigortaları ile 24 saat öncesine kadar iptal ve iade seçeneği sunuluyor. Evet, bu yaz tatile çıkacağız ancak tatil yapanların sayısı 2020'ye göre daha iyi olacaksa da 2019'a oranla daha sınırlı kalacak" dedi.
ASIL HAREKET HAZİRANDA
Şu anki rezervasyon durumlarına ilişkin bilgi veren Bağlıkaya "İç pazarda, erken rezervasyon kampanyaları ile birlikte belirli bir hareketlenme başladı diyebiliriz. Ancak rezervasyonlarda asıl ivmenin nisandan itibaren başlayacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda erken rezervasyon döneminde mayıs sonuna kadar satışların yüzde 65-70'i gerçekleştirilirken bu yıl erken rezervasyon satışlarının yüzde 25-30'lar düzeyinde olacağı, erken rezervasyon döneminin daha uzun bir sürece yayılabileceğini ifade edebiliriz. Pandemi döneminde son dakika rezervasyonlarında artışlar bekliyoruz. Sezonda asıl hareketliliğin normalleşmeye geçişe paralel olarak haziran ayı gibi başlayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.
20 MİLYAR $ GELİR BEKLENTİSİ
İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna gibi önemli kaynak pazarlardan ilk turist gruplarının nisan ayının ortalarından itibaren gelmeye başlayacağına işaret eden Bağlıkaya, şöyle konuştu: İran'dan ise mayıs ayı ortalarından sonra özellikle tarifeli uçuşlarla bir hareketlenme bekliyoruz. Pandemi sürecinin kontrollü seyri ve pozitif gelişmelerin devam etmesine bağlı olarak 2021 yılında ülkemize gelecek olan yabancı ziyaretçi sayısında 2020'ye nazaran yüzde 60-70 seviyesinde bir artış elde edeceğimizi ve 20 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçi sayısını da eklediğimizde 2021 yılındaki toplam ziyaretçi sayımızın 25 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl gelecek misafirlerin kalış süreleri daha uzun olacağı için kişi başı turizm gelirimizin 750-800 dolar aralığında gerçekleşmesini, toplam turizm gelirimizi yaklaşık 20 milyar dolar (yaklaşık 156 milyar TL) seviyelerinde öngörüyoruz.
3.392 tesise sertifika
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, öncelikli hedeflerinin sağlık olduğunu vurgulayarak "Pandemi nedeniyle geçen yıl başlatılan 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan konaklama tesisi sayısı 3.392'ye çıktı. Sektörümüz, havaalanındaki test merkezlerinden sigorta sistemine, misafirin otele girişinden personel için alınacak tedbirlere kadar her adımda titizlikle hareket ediyor" dedi.
Aşıda öncelik sağlanacak
Aşı sürecini değerlendiren Firuz Bağlıkaya "Aşılanma oranlarının yükselmesi, salgın oranını düşürmesinin yanı sıra insanların tatil yapma kararlarına da olumlu katkı sunuyor. Yabancı ziyaretçiler ve vatandaşlarımızın güvenle tatil yapabilmesi için turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması için talepte bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul edildi. Bu uygulamayla sezona biraz daha güçlü gireceğiz" diye konuştu.
NEŞRA DURMAZ
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