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İnternetteki gıdada taklit-tağşiş zirvede

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu "Organik ürün arayışı ambalajsız ürüne yöneltti. Ancak sahte, bozuk ve bayat riski çok fazla. Trabzon'da üretilenden daha fazla tereyağı var piyasada... Pul biberde, çayda gıda boyası çok yaygın" uyarısında bulundu.
 24 Mart 2021 07:05
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İnternetteki gıdada taklit-tağşiş zirvede

Pandemi döneminde internetten gıda alışverişi de arttı. Taklit ve tağşiş riski de beraberinde yükseldi. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu. İnternetten kayıt dışı gıda satışının çok fazla olduğunu söyleyen Boyu "İnternet alışverişinde ürünle alakalı mevzuata aykırı bir durum veya hijyen yetersizliği, taklit ve tağşiş gibi hileli üretim olduğunda şikayet etme ve çözüm bulma şansınız düşüyor. Çünkü ürünü üreten firma belli değil, kaynağı belli değil. Görerek, tadarak almıyorsunuz. Bu, özellikle internette ciddi anlamda yaygınlaştı. Taklit ve tağşiş de arttı" dedi.

TEREYAĞINA DİKKAT

Özellikle tereyağında ciddi aldatmaca olduğunu söyleyen Boyu "Trabzon tereyağı diye tonlarca satılıyor ama Trabzon'da o kadar üretilmiyor. Peynir de belli bir bölgenin peyniri olarak tanıtılıyor ama o bölgede o kadar üretim yok. Tereyağında ve zeytinyağında, farklı karışımlar görülebiliyor. Örneğin kırmızı toz biberde, pul biberde ve çayda gıda boyası kullanılabiliyor. 'Sokak sütü' diye tabir edilen çiğ süt satışı yasaklanmasına rağmen devam ediyor. Vatandaşların bunu da tercih etmemesi gerek" diye konuştu.

ŞİKAYET EDİN

Tüketicinin ürünün kimliğini, üreticisini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Boyu, şöyle devam etti: Son dönemde insanlar organik gıdalara yöneldi. Ambalajsız ürünlerin satışı patladı. Risk daha da yükseldi. Ambalajı dahi olsa içeriğine bakılmalı. Sıkıntı görürseniz CİMER ve Alo 174'e şikayet edin. Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi çalışmaları var. Vatandaş bu çalışmalara destek olmalı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Türkiye
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