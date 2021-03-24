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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
 24 Mart 2021 06:40
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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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