Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı
|24 Mart 2021 07:10
|+Aa- Yazdır
Bağcılar'da bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı. Market içerisinde dolaşan hırsız alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri sepete doldurmaya başladı. Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı.
Marketteki hırsızlık anı kamerada
Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın raflardaki ürünleri sepete doldurup, marketten sepetle çıkarak kaçtığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 60-70 artacak'
24 Mart 2021 06:40
|Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu
23 Mart 2021 12:40
|Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı yapıldı
23 Mart 2021 11:18
|Kırtasiyecilerin gözü eylülde: İstanbul'da 300 kırtasiye kapandı
23 Mart 2021 10:28
|Uluslararası bakır çetesi
23 Mart 2021 08:02
|2 yabancı banka Türk şirketine yatırım yapmak üzere anlaştı
22 Mart 2021 14:22
|Otomotivin çip talebi bilgisayarı vurdu
22 Mart 2021 08:25
|Ucuz yedek parçada hayati tehlike
22 Mart 2021 07:35
|Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı
21 Mart 2021 11:55
|Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor
21 Mart 2021 11:25