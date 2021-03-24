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Tartışma sonucu otobüsten indirildi, karşıya geçerken kamyon çarptı

TEM'de otobüsten indirilen yolcu kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti
 24 Mart 2021 07:20
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TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan dinlenme tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram'a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
DHA
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