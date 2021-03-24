Tartışma sonucu otobüsten indirildi, karşıya geçerken kamyon çarptı
|24 Mart 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi.
İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan dinlenme tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.
Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi.
Yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram'a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
24 Mart 2021 08:48
|Polisten kaçan şüpheliler patates tarlasında yakalandı
24 Mart 2021 08:39
|Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istedi!
24 Mart 2021 08:06
|Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
24 Mart 2021 08:03
|Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
24 Mart 2021 08:00
|Halk otobüsünü çaldı, kendisini şöyle savundu: Taksi bulamadım
24 Mart 2021 07:39
|Benzin döktükleri soba patladı: 4 kişi yaralı
23 Mart 2021 22:56
|Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
23 Mart 2021 22:09
|İş yerine saldırıp hem çalışanları darp ettiler hem paraları çaldılar
23 Mart 2021 17:09
|Patronunun, boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu
23 Mart 2021 16:30