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AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin

AK Parti, bugün 7. Olağan Büyük Kongresi'nde '2023'e hazırlık' olarak ilan ettiği yeni dönemin kadrolarını belirleyecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede önemli değişimlere imza atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yapacağı konuşma için geçen hafta "2023'ün manifestosu olacak" demişti.
 24 Mart 2021 07:21
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AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin

MKYK ÜYE SAYISI 75'E ÇIKARILIYOR

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı 50'den 75'e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100'e ulaşacak MKYK'da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15'i kadın, 15'i gençlerden oluşan MKYK'da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda "tek şapka" kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

YENİ TÜZÜK, YENİ BİRİMLER

Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi'ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor. Bazı birimlerde birleştirme yoluna gidilebileceği belirtilirken, Bilişim ve Teknoloji adıyla yeni bir birim de oluşturuluyor. Partinin sosyal medya etkinliklerini de bundan böyle bu birimin yapabileceği vurgulanıyor. Bazı birimlerin isim ve yapılarında da değişiklik planlandığı kaydediliyor. AR-GE başkanlığının isminin de AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan'ın daha önce, "2023'ün manifestosu olacak" diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın, 1.5 saat sürmesi beklenen konuşmasında cumhur ittifakının 2023'e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor.

Partide kabinede değişim kararı... AK Partiyi 2023e taşıyacak yeni vitrin
Kongreye katılacak delegeler için salona beyaz koltuklar konuldu, güvenlik için bariyerler yerleştirildi. İçinde doktorların yer aldığı bir pandemi kurulu da kongre boyunca görev yapacak.

HDP, GELECEK VE DEVA'YA DAVET YOK

AK Parti, kongresi için 11 partiye davetiye gönderirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'ni davet etmedi. Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Hür Dava Partisi davet edildi.

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