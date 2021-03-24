Halk otobüsünü çaldı, kendisini şöyle savundu: Taksi bulamadım
|24 Mart 2021 07:39
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Otobüsü durağa park ettikten sonra ayrıldı. Sabah sefere çıkacak şoför otobüsü yerinde bulamayınca GPRS kayıtlarına baktı. Otobüs Beyoğlu'nda görünüyordu. Otobüsün kamera kayıtlarından tespit edilen Ali Volkan Çamur yakalanarak tutuklandı. Ali Volkan Çamur'a İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'PARASINI VEREYİM'
Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Ali Volkan Çamur kendisini şöyle savundu: "Bostancı sahilindeyken bir telefon geldi. Acilen karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım. Ben de otobüs şoförüyüm. Anahtarın içeride olduğunu biliyordum. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ama olmadı. Otobüsü karşıda bıraktım ve kapılarını kilitleyip indim. Otobüse herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa bunu ve benzin parasını karşılamaya hazırım."
Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, suçun kullanma hırsızlığına girdiğini, bunun da uzlaştırmaya tabi bir suç olduğunu belirtti. Ali Volkan Çamur'u tahliye eden mahkeme, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.
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