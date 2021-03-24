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AYM'nin Kavala'ya ret kararının gerekçesi: 'Tutukluluk süresi makul'

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada tahliyesi ve beraatına hükmedildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın, ikinci bireysel başvurusunu ret kararının gerekçesi dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
 24 Mart 2021 07:25
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AYM'nin Kavala'ya ret kararının gerekçesi: 'Tutukluluk süresi makul'

KILPAYI REDDEDİLDİ

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Ret kararı, 7'ye karşı 8 oyla verildi. Kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bağlantılı casusluk suçlaması, soruşturma süreçlerinin tutuklu olarak sürdürülmesi ihtiyacını büyütmüştür" denildi. Kavala'nın tutuklama kararı yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulanan karar özetle şöyle: "Başvurucu hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve ayrıca devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçlarından yürütülen soruşturmanın zorluğu ve karmaşıklığı ortadadır. Bu bakımdan delillerin toplanmasındaki güçlük de dikkate alındığında soruşturma süreci bakımından bir özensizlik bulunmamaktadır."

BAŞKAN ARSLAN'IN KARŞI OY GEREKÇESİ

AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Başvuruyla ilgili en önemli mesele tutuklandığı siyasal veya askeri casusluk suçunun varlığına dair kuvvetli belirti bir yana basit şüphenin dahi ortaya konulamamış olmasıdır" diyerek karşı oy verdi. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ise karşı oyunda, tutuklamada hangi gizli bilgilerin suçun içeriğini oluşturduğu konusunun olmadığını belirtti.
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