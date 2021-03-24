Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
|24 Mart 2021 08:03
|+Aa- Yazdır
Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden Yavuz Tekin yönetimindeki 06 BT 8866 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan 06 BFU 302 plakalı belediye aracına ve Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı.
5 MİLYON TL'LİK ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü Yavuz Tekin ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G. yaralanırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü. Belediye aracı sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polisten kaçan şüpheliler patates tarlasında yakalandı
24 Mart 2021 08:39
|Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istedi!
24 Mart 2021 08:06
|Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
24 Mart 2021 08:00
|Halk otobüsünü çaldı, kendisini şöyle savundu: Taksi bulamadım
24 Mart 2021 07:39
|Tartışma sonucu otobüsten indirildi, karşıya geçerken kamyon çarptı
24 Mart 2021 07:20
|Benzin döktükleri soba patladı: 4 kişi yaralı
23 Mart 2021 22:56
|Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
23 Mart 2021 22:09
|İş yerine saldırıp hem çalışanları darp ettiler hem paraları çaldılar
23 Mart 2021 17:09
|Patronunun, boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu
23 Mart 2021 16:30
|4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, TEM'i trafiğe kapattı
23 Mart 2021 16:12