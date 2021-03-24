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Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istedi!

Kütahya'da komşusu tarafından tehdit edilen 36 yaşında N.A. ağladığı bir video paylaşarak "Artık dayanamıyorum kurtarın, evimizi basıyorlar. Devlet beni koruyamıyor" dedi. Kütahya Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
 24 Mart 2021 08:06
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Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istedi!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan N.A., komşusuyla yaşadığı bir tartışmanın ardından çektiği bir videoyu sosyal paylaşım sitesine yükledi. Ağlayarak konuştuğu videoda "Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur? Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler. Yalvarıyorum, artık kurtarın beni" diyerek yardım istedi.

KISA SÜREDE BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Genç kadının videosu sosyal paylaşım sitelerinde kısa sürede yayıldı. Birçok kullanıcı genç kadının zor durumda olduğunu ve kurtarılması gerektiğini savundu. Kütahya Valiliği ise konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

N.A. ve komşusu arasında bir köpek kavgası nedeniyle tartışma çıktığını ve herhangi bir ev basma, tehdit olayının söz konusu olmadığı belirtilen valilik açıklamasında, "N.A. isimli vatandaşımızın TikTok uygulaması üzerinden ".yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar." şeklindeki paylaşımı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir" denildi.

TEHDİT VE EV BASMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Valilik açıklamasında, yardım isteyen N.A.'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İki kadın arasında daha önceden de benzer karşılıklı suçlamaların olduğu, N.A.'nın bahse konu uygulama üzerinden benzeri paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konu adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edilmektedir."

Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
DHA
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