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'Avukatlık ilke ve onuruna yakışmayan üslup kullandı'

Ankara Barosu Disiplin Kurulu, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada sanık avukatı olarak yaptığı savunmadaki ithamları ve kullandığı üslup nedeniyle tepki çeken Vahit Bıçak hakkındaki disiplin soruşturmasını tamamladı.
 24 Mart 2021 08:20
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'Avukatlık ilke ve onuruna yakışmayan üslup kullandı'

Bıçak'ın sosyal medya paylaşımları ile disiplin suçu işlediği kanaatine varan kurul, avukatın 708 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

"Bir bütün olarak kullandığı üslubun avukatlık vakar ve onuruna yakışır biçimde olmadığı görülmekle, şikayet edilen avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma, saygı ve güvene yakışır biçimde davranma yükümlülükleri ile avukatlık mesleğinin ilke ve esaslarını ihlal ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."
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