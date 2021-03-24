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'Depremde hiçbir kimse 'Açıkta kaldım' diyemez'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son dönemde üst üste yaşanan depremlere rağmen devlet olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiklerini belirterek "Bir Allah'ın kulu 'Devlet benimle ilgilenmedi, açıkta kaldım' diyemez" dedi
 24 Mart 2021 08:29
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'Depremde hiçbir kimse 'Açıkta kaldım' diyemez'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kurum, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, şu bilgileri verdi:

AÇIKTA KALDIM DEMEDİ: 'Niye beş kat, niye 2+1?' deniliyor. Ya, kimse açıkta değil, kimse dışarıda değil. Ben salgın şartlarında 81 ilimize 300 kere gittim, bir tane adam demedi ki; 'Kardeşim ben depremde hasar gördüm de devletim benimle ilgilenmedi', 'Ben açıkta kaldım' diyenine rastlamadım. Bir Allah'ın kulu demedi.

YÜZDE 10'A RAZIYIM: Diyorsunuz ki; 'Belediyeler yüzde 10'unu yapıyor'. Ben yüzde 10'unu yapmalarına razıyım. Bakın ayırmıyorum; demiyorum ki Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli. Yapsınlar ya, kim yapıyorsa. Bir zahmet bölge belediye başkanlarınızı bir arayın; yüzde 10 yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı; bırak 10'u, yüzde 1 yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Niye yapmıyorlar? Burada el birliği içerisinde diyoruz, siyaset yapmayacağız diyoruz.

KANAL İSTANBUL ONAYLARI: Kanal İstanbul'da depremle ilgili... Evet, rezerv alan üretiyoruz yani arazinin yüzde 52'sini terk ediyoruz. 3 etap, planlarımızı onayladık, çevre düzenimizi, planımızı onayladık. Bu çerçevede çıkacak rezerv alanlarda çeper ilçeler için rezerv konutlar üreteceğiz, o rezerv konutlar da Boğaz'ın güvenliğini sağlayacak.
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