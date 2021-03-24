'Depremde hiçbir kimse 'Açıkta kaldım' diyemez'
|24 Mart 2021 08:29
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kurum, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, şu bilgileri verdi:
AÇIKTA KALDIM DEMEDİ: 'Niye beş kat, niye 2+1?' deniliyor. Ya, kimse açıkta değil, kimse dışarıda değil. Ben salgın şartlarında 81 ilimize 300 kere gittim, bir tane adam demedi ki; 'Kardeşim ben depremde hasar gördüm de devletim benimle ilgilenmedi', 'Ben açıkta kaldım' diyenine rastlamadım. Bir Allah'ın kulu demedi.
YÜZDE 10'A RAZIYIM: Diyorsunuz ki; 'Belediyeler yüzde 10'unu yapıyor'. Ben yüzde 10'unu yapmalarına razıyım. Bakın ayırmıyorum; demiyorum ki Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli. Yapsınlar ya, kim yapıyorsa. Bir zahmet bölge belediye başkanlarınızı bir arayın; yüzde 10 yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı; bırak 10'u, yüzde 1 yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Niye yapmıyorlar? Burada el birliği içerisinde diyoruz, siyaset yapmayacağız diyoruz.
KANAL İSTANBUL ONAYLARI: Kanal İstanbul'da depremle ilgili... Evet, rezerv alan üretiyoruz yani arazinin yüzde 52'sini terk ediyoruz. 3 etap, planlarımızı onayladık, çevre düzenimizi, planımızı onayladık. Bu çerçevede çıkacak rezerv alanlarda çeper ilçeler için rezerv konutlar üreteceğiz, o rezerv konutlar da Boğaz'ın güvenliğini sağlayacak.
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