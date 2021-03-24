S-400'e yapıcı bir angajmanla çözüm
|24 Mart 2021 08:34
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Sözcülükten yapılan açıklamada S-400 ve F-35 konularının da görüşmede gündeme geldiğine işaret edilerek, "Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi. İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı" denildi.
Kadına şiddet
Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtilirken, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edildi. Görüşmede, küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin de altı çizildi.
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