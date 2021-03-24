Hilal Kaplan: Karısını dövenle program yapma keyfi
|24 Mart 2021 08:45
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Eda Demirci'nin eski eşi İsmail Küçükkaya tarafından dövüldüğünü ve aşağılandığı iddialarına yer verdiği yazısında, "Ama aynı Küçükkaya, Ali Babacan'ı ağırlayıp "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın haklarına zararları" üzerine program yapabiliyor.
Karşılıklı iltifatların paylaşıldığı ve kahkahaların havada uçuştuğu programı izlerken, gördüğü şiddet sebebiyle kanser olduğunu söyleyen Eda Hanım neler hissetmiştir, düşünemiyorum bile..." ifadelerini kullandı.
Eda Demirci'nin daha önce defalarca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'den yardım istemesine karşın arama ve mesajlarına yanıt verilmediğini iddia eden Hilal Kaplan, "
Peki Küçükkaya'yı davada savunan avukat kimdi dersiniz? Ekranlarda İstanbul Sözleşmesi'ni en önde savunanlardan Kezban Hatemi... Nasıl; tam bir ikiyüzlüler geçidi, değil mi?
Çok savundukları "Kadının beyanı esastır" ilkesinin, iş kendi çıkarlarına gelince geçersiz olduğunu da böylelikle anlamış olduk!" diye yazdı.
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