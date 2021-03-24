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15 Temmuz'dan sonra alınan teğmenlerin de büyük bölümü FETÖ'cü çıktı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 123 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu FETÖ'cüler arasında teğmenler de var. Sadece İzmir Başsavcılığı'nın son 4 aydaki operasyonlarında gözaltına alınan teğmen sayısı 18'i buldu.
 24 Mart 2021 08:50
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15 Temmuz'dan sonra alınan teğmenlerin de büyük bölümü FETÖ'cü çıktı

Büyük bölümü 15 Temmuz'dan sonra asker olan teğmenlerin bunca güvenlik soruşturmasına rağmen TSK'ya nasıl sızdığı tartışılıyor. Gözaltına alınan teğmenler arasında 'astsubaylıktan subaylığa' geçen örgüt üyeleri de bulunuyor. Subaylık için askeri okullara adam sokmakta zorlanan FETÖ'nün bu açığı astsubaylıktan subaylığa geçişle kapatmaya çalıştığı belirtiliyor. Genelkurmay İstihbarat'ın başındaki Tümgeneral Ali Serin'in ilk emir astsubayı Halil Sallabaş da teğmenliğe yükselmişti.


Türkiye dün güne yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 53 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonla başladı. 29 ilde görevli muvazzaf FETÖ'cüleri tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Askeri birimlerle yapılan veri karşılaştırması sonrası 123'ü muvazzaf 184 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ve Jandarma'nın operasyonlarında 166 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HAVA KUVVETLERİ İLK SIRADA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 184 şüphelinin 97'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 39'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup. Listedeki 38 kişi ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi. Şüpheliler arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay ve 8 uzman çavuş var.

TEĞMENLERİ KİM ALDI?

Dünkü operasyonla birlikte, İzmir merkezli son 4 ay içinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan teğmen sayısı 18'e, üsteğmen sayısı 100'e dayandı. Teğmenlerin büyük bölümünü 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızan örgüt üyeleri oluşturuyor. Bunca operasyon ve güvenlik soruşturmalarına rağmen örgüt üyelerinin hala TSK'ya nasıl sızdığı, referanslarının kim olduğu merak konusu.

SADECE İZMİR DEĞİL

Sadece İzmir'deki operasyonlarda değil, son dönemde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan teğmenler de oldu. 29 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda 2, Haziran 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda 6 teğmen gözaltına alındı. Yine geçtiğimiz Haziran ayında Eskişehir'de görevli havacı hukuk teğmen P.Ö. gözaltına alınmıştı.

Örgütü satın, yerinizi koruyun

FETÖ'nün tekrar sızmaya çalıştığı yer sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) değil. Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve STK'lar da örgütün hedefleri arasında. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ, kripto üyelerine farklı renklere bürünerek izini kaybettirme ve kritik noktalara sızma talimatı verdi. Talimatlarda "Gözaltına alınacağınızı, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun" denildi. Bir diğer talimat ise kamuya ve siyasi kurumlara sızan, ancak fark edilen üst düzey FETÖ'cülere geldi. Örgüt, üyelerini "Deşifre oldu iseniz pişmanmış gibi davranın, kritik olmayan bilgiler vererek itirafçı olun, örgüt aleyhine konuşun. Her yolu deneyerek bulunduğunuz konumu koruyun" mesajı verdi. Deşifre olmayanlardan da farklı cemaat ve STK'lara girerek kimliklerini gizlemeleri istendi.

ALT KADEMEYE MAĞDUR ROLÜ

Kamuoyunda mağdur algısı oluşturmak için yürütülen kara propagandaya da hız verildi. Örgütün alt kademesine "Gözaltına alınsanız, tutuklansanız da direnmeye devam edin. Cezaevine düşüp aileleriniz mağdur olsa da geri adım atmayın" denildi. FETÖ daha önce kumpaslarla dizayn etmeye çalıştığı siyasi partileri de hedefleri arasına aldı. Deşifre olmamış FETÖ'cülere "Siyasi parti teşkilatlarına katılın ve etkin olun" telkininde bulunuldu. Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına sızma gayretini gösteren bilgilere de ulaşıldı. Birçok ilde yeniden yapılanmaya giden örgütün kamuya girebilmeleri için üyelerine evlerde kurslar verdiği belirlendi. Yeniden yapılanma çabasının bir ayağını da örgüt içi evlilikler oluşturdu. FETÖ, örgüt içi katalog evlilikleri yaptırarak tabanını genişletme yönünde faaliyetlerini artırdı.

Mustafa Duran Şahin Şen

Yeni Şafak
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