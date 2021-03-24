Koronavirüs döneminde vatandaş en çok gezmeyi özledi
|24 Mart 2021 08:54
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs, insanların tüm yaşantısını etkiledi.
Özellikle vaka sayılarının artmasıyla birlikte tedbir amaçlı alınan önlemler, birçok kişiyi eski alışkanlıklarından mahrum bıraktı.
Koronanın hayatımıza girmesiyle genellikle seçim odaklı çalışan anket şirketleri de katılımcılarına sorduğu sorularda bu yönde değişiklik yaptı.
Bu şirketlerden biri de Optimar Araştırma...
Optimar, 'Türkiye'nin Nabzı Şubat Ayı' araştırmasında katılımcılarına, korona kısıtlamaları kalktıktan sonra en çok ne yapmak istersiniz sorusunu yöneltti.
EN ÇOK GEZMEK
Katılımcıların yüzde 22,5'i 'gezmek', yüzde 7,5'i 'iş bulmak/işe dönmek', yüzde 5,2'i 'tatil yapmak', yüzde 3,8'i 'kafe/restorana gitmek', yüzde 3,7'si 'ev ziyareti' cevabını verirken ne yapacağını bilmeyenlerin oranı ise yüzde 21,9 olarak ortaya çıktı.
İşte anket sonuçları şu şekilde;
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