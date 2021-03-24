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Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!

Terör örgütü PKK tarafından kandırılan Helin 5 yıl sonra teslim oldu: Beni Diyarbakır'da 15 yaşındayken atletizm öğretmenim kandırdı. Önce HDP il binasına, oradan da Kandil'e götürdüler
 24 Mart 2021 09:02
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Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!

Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kabus dolu hikayesini anlattı. Genç kızın ifadesinden detaylar;

"Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi.

Orada Apo posterleriyle PKK bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.

Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi.

Çünkü örgüte katıldıktan sonra Suriye'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi.

HDP İL BİNASINDAN GARA DAĞI'NA

Mahsun adında bir akrabamızın HDP kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik.

Burada iki kişi daha bekliyordu. Sonra Cudi Dağı'na buradan da Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na götürüldüm. Bana suikast eğitimi, ev ve sokak baskınları, şehir savaşları ve yakın dövüş eğitimi verdiler. Kerkük'te bize anti terör eğitimini İtalyan uyruklu eski üst düzey askerler veriyordu."

Özgür CEBE
Sabah
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