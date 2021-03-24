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Koronavirüs salgınında hedef ramazana kadar 55 yaş üstünü aşılamak

Türkiye'de, toplam 13 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı. Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması planlanıyor
 24 Mart 2021 09:05
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Koronavirüs salgınında hedef ramazana kadar 55 yaş üstünü aşılamak

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı. Nisan ayının ilk haftasına kadar Almanya ve Çin'den gelecek siparişlerle birlikte aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek.

Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması hedefleniyor. 60-65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek dozlarla aşılama işlemlerini yeniden hızlandıracak.

Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna kadar inmesi bekleniyor. 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılanmaları ramazanda tamamlanacak.

4.5 MİLYON DOZ BIONTECH GELİYOR

Sinovac Genel Direktörü Helen Yang, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye gönderilecek 4.5 milyon doz aşıya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işlerini yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı.

Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" dedi.
Sabah
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