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Eşi Beyza Nur Fidan'nın boğazını sıkmış

3 ay önce kaçarak evlenen Beyza Nur Fidan yatak odasında ölü bulundu. Beyza Nur Fidan'nın kocasından dayak yiyince baba evine gittiği ancak dedikodusu yapılmasın diye eşine geri döndüğü ortaya çıktı
 24 Mart 2021 09:07
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Eşi Beyza Nur Fidan'nın boğazını sıkmış

Kocaeli İzmit'teki Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda henüz 3 ay önce Ömer Fidan ile evlenen Beyza Nur Fidan yatak odasında ölü olarak bulundu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadının bornoz kuşağı ile kendini astığı ileri sürüldü. Cesedini eşi buldu. Genç kadının eşi Ömer Fidan İfadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Geceyi emniyette geçiren Ömer Fidan öğle saatlerinde sevk edildiği adli merciiler tarafından savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararı tutuklandı. Beyza Nur Fidan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerin ardından Derince Yenikent Merkez Camii'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alınan helalliğin ardından Beyza Nur, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası cenazesi Derince şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NİKAHA GİTMEDİK

Beyza'nın babası Hasbi Özel kızının kocasından şikayetçi oldu. Kızının bir arkadaşının vasıtası ile Ömer Fidan ile tanıştığını söyleyen Özel, "Kızım bana geldi. Tanıştığı çocuğu anlattı. 'Çok iyi bir çocuk' dedi. Sonra evlenip ayrıldığını ve 2 çocuğu olduğunu. Annesi ile babasının birbirinden de ayrı olduğunu öğrendim.

Böyle bir evliliğe karşı olduğumu da ifade ettim. Benim bu evliliğe onay vermeyeceğimi anlayınca Ömer'e kaçtı. Nikahına aile olarak biz katılmadık. Ben kendisine çok kırgındım. O günden bu yana hiç görüşmedim" dedi.

BEN 'HASBİ'NİN KIZI EVİNE GERİ DÖNDÜ' DEDİRTMEM

Kendisi görüşmese de eşine ve çocuklarına Beyza'yı sürekli aramaları ve sahip çıkmaları konusunda uyardığını ifade eden Özel, "Annesi, teyzesi ve kardeşleri sürekli kendisi ile görüştü. Hatta kızımı birkaç defa dövmüş. Boğazına sarılmış. Bu olaylar sonrasında haberdar olan çocuklarım kendisini alarak eve getirmiş.

Kızım olay sonrası 'Hasbi'nin kızı 1 ayda evine geri döndü' dedirtmem' demiş ve tekrar evine geri dönmüş. Kızım hemşireliği okumuştu. En son Kocaeli Üniversitesi'ne başvurmuştu. 20 'sinde sonuçlar açıklanacaktı. İşe başlayacaktı. Belki de bambaşka bir hayatı olacaktı" dedi.
Sabah
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