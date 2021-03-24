Röntgen teknisyenleriyle ilgili madde yürürlükten kaldırıldı
|24 Mart 2021 09:09
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Danıştay Onuncu Dairesi, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetti. İlgili haber için tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı bu karar üzerine, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddesini yürürlükten kaldırıldı.
İşte 24 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
İşte yürürlükten kaldırılan madde:
E - RÖNTGEN TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 141 - Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.
Filimlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.
Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.
Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar.
Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder.
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