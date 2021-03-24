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İstanbul'da kiralık ev fiyatları yükseldi: Bazı yerlerde artış yüzde 100'ün üzerinde

İstanbul'da kiralık ev fiyatları son bir yılda bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde arttı. Arzın azalması, satılık konut fiyatlarının çok yüksek olması ve tüketicinin kiralık evlere yönelmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm fiyat artışında etkili oldu.
 24 Mart 2021 09:29
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İstanbul'da kiralık ev fiyatları yükseldi: Bazı yerlerde artış yüzde 100'ün üzerinde

Ev kiraları İstanbul'da son bir yılda enflasyonun üzerinde artış trendine girdi. Konut kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ilk olarak haziran ayında bahçeli evlerde başlayıp, eylülde ise diğer arayışların devreye girmesiyle İstanbul'da kiralık ev fiyatları bazı semtlerde yüzde 100'ün üzerinde arttı. Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi 8 ilçede de kira artışları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın Hürriyet Emlak verilerinden aktardığına göre bazı ilçelerde yüksek artış semt bazlı yaşandı. Sarıyer'in Reşitpaşa, Emirgan, Kumköy semtleriyle, Kağıthane'nin Hamidiye semti ve Şişli'nin Harbiye'de kira artışı yüzde 100'ü buldu.

Sarıyer'in Zekeriyaköy semtiyle Beşiktaş'ın Dikilitaş ve Levazım semtleri, Beyoğlu'nun Gümüşsuyu semtinde artışlar yüzde 75 ila 100 arasında gözlemlendi. Yüzde 50'nin üzerinde fiyat artışının yaşandığı diğer semtler ise Şişli'nin Teşvikiye ve Esentepe semtleri, Eyüpsultan'da Göktürk, Beyoğlu'da Tomtom Mahallesi, Sarıyer'in Yeniköy semti ve Bakırköy'ün Yeşilköy semti olarak öne çıktı. Emlakçıların portföyüne giren kiralık ev sayısı azalırken, ev bulmak için ayrılan süre de 2 aya kadar ulaştı.

Metrolar büyük artış getirdi

İstanbul'da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda ortalama yüzde 20 oranında artış gerçekleştiğini söyleyen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, "Geçtiğimiz yıl bir önceki seneye kıyasla bu rakam yüzde 13 olmuştu. Son 1 yıl içerisinde pandemi sürecini de hesaba kattığımızda kiraların bu denli yükselmesini tüketici alışkanlıklarının değişmesine bağlıyoruz. Bu süreç devam ettiği sürece İstanbul'un özellikle merkezi yerlerinde, sahile ya da doğaya yürüme mesafesinde olan semtlerinde fiyatların artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Son 1 yıl içerisindeki yükselişi ilçe bazında değerlendirdiklerinde Bağcılar, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz'da artışların yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Tandoğan, "Yapımı devam eden metro projelerinin bulunduğu bölgelerde de artış hızlandı" dedi.

Kadıköy her zaman hareketli

Kadıköy'ün ise merkez bölgede olması nedeniyle gayrimenkul piyasasının her zaman hareketli olduğunu belirten Tandoğan, "Metro projelerinin bağlantı noktası olarak dikkat çeken Kadıköy'de kiralık konutlarda son 1 yılda yüzde 50'nin üzerinde fiyat artışının gerçekleştiğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kira fiyatları TÜFE'yi geçti

Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan da, sektörünün nabzının attığı İstanbul'da son iki yılda kiralarda düzenli bir artış eğilimi gözlemlediklerini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Kiralık konut ilan m2 cari fiyatları İstanbul, 23,1TL oldu. İstanbul'da ortalama kiralık m2 ilan fiyatları TÜFE kira endeksinin de uzun süre altında seyrettikten sonra önce yaklaştı, şubat itibarıyla de bir miktar geçti. 2017 Eylül ayına göre TÜFE kira endeksi yüzde 37,5 oranında artarken, kiralık ilan m2 fiyatları İstanbul'da yüzde 40,1 oranında yükseldi."

Avcılar ve Beylikdüzü bölgesinde emlak hizmet veren Rota Emlak Genel Müdürü Soner Acun ise, yeni yapılan konut stokunun azalması nedeniyle hem Avcılar hem de Beylikdüzü bölgelerinde kiralama fiyatlarının son 1 yılda yüzde 30'un üzerinde arttığını söyledi.

Kentsel dönüşüm artışı körükledi

Avcılar bazında birçok yapının kentsel dönüşüme girmesinin de bölgede fiyatlara ekstra bir etki yarattığını söyleyen Acun, "Geçen yıl Avcılar'da 2 bin civarında olan fiyatlar bu yıl 2 bin 700 TL'ye çıktı. Beylikdüzü'nde ise 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye geldi" diye konuştu.

Yeni binalarda artış yüzde 30'u buldu

Turyap Pazarlama Müdürü Alper Perçin, pandemiyle birlikte ilk olarak haziran ayında bahçeli ve balkonlu evlerde fiyat artışının görüldüğünü, eylül ayında ise biriken diğer kiralama taleplerinin devreye girmesiyle İstanbul'da kira artışının son 1 yılda ortalama yüzde 18 civarında gerçekleştiğini kaydetti.

Alper Perçin, 0-5 yaş arası yeni konutlarda bu artışın 30'u bulduğunu söyledi. 20 yaş ve üzeri konutlardaki kira artışının yüzde 10 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Perçin, "Az sayıda bulunan kiralık konutlar, fiyatların artmasına neden oldu. Portföyümüze giren yeni konutlar hızlıca kiralanırken, 20 yaş ve üzeri konut kiralamalarında ise talep çok düşük seviyelerde" dedi.
Dünya
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