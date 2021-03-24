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Fenerbahçe'de 4 oyuncunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden futbolcuların koronavirüs test sonuçları hakkında bir mesaj yayınladı
 24 Mart 2021 09:45
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Fenerbahçe'de 4 oyuncunun testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. İfadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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09:45 - Fenerbahçe'de 4 oyuncunun testi pozitif çıktı
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