Edirne'deki ilçe ve köylerde 100 bin maske dağıtıldı
|24 Mart 2021 12:23
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Kaymakam Güngör başkanlığında, salgınla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar ve alınacak ilave tedbirler konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.
Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
Denetim ekiplerinin görünür bir şekilde kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Güngör, "Salgın şikayet ihbar hattı kurduk, aynı zamanda sahada kural ihlallerini tespit eden sivil ekipler oluşturduk. Denetim görevimizin yanında toplumumuzu daha da bilinçlendirme görevimiz var. Bunun için farkındalık çalışmalarına aylardır devam ediyoruz." dedi.
15 kişilik arama ekibiyle her gün vatandaşları tek tek arayıp salgın kurallarını hatırlattıklarını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"30 bin bilgilendirme broşürü dağıttık. Kurduğumuz mesaj sistemiyle vatandaşlarımıza günlük uyarı mesajları atıyoruz. Anons sistemlerinden sürekli uyarılar yapılıyor. İlaçlama ekipleri ilçemizin her yerinde günlük ilaçlama yapıyor. Son 1 ayda 100 bin maskeyi belediyelerimiz ve muhtarlarımız aracılığıyla dağıttık. Tematik denetim ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sürekli sahada denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesiyle bu salgını ilçemizde sonlandırmaya kararlıyız."
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