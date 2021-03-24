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Dolar güne 7,86 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Mart 2021 09:50
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Dolar güne 7,86 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,86907,8700
Avro9,32909,3300
Sterlin10,740010,7900
ANKARA
ABD Doları7,84007,9000
Avro9,29009,3600
Sterlin10,690010,8900
Anadolu Ajansı
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