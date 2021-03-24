Dolar güne 7,86 TL'den başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|24 Mart 2021 09:50
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne yatay başladı
24 Mart 2021 10:10
|Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
24 Mart 2021 09:17
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Mart 2021 18:40
|Çeyrek altın günü 712 TL'den tamamladı
23 Mart 2021 18:07
|Dolar günü düşüşle kapattı
23 Mart 2021 17:45
|Çeyrek altın günü 705 TL'den tamamladı
22 Mart 2021 17:58
|Dolar günü 7,93 TL'den kapattı
22 Mart 2021 17:39
|TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi
22 Mart 2021 16:44
|Türkiye altın üretiminde şaha kalktı: 100 tonu bulacak
22 Mart 2021 12:08
|Borsa yönetiminden yatırımcılara uyarı
22 Mart 2021 11:30