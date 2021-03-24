MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine atamak oldu.
|24 Mart 2021 09:51
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Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan AK Parti eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı.
Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden atadı.
Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.
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