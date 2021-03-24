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Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor

Gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, yeni kabinenin hafta sonuna kalmadan açıklanacağını ve bakanlık görevi verilmesi düşünülen isimleri 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bilmediğini' söyledi.
 24 Mart 2021 09:58
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Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bugün gerçekleştirilecek AK Parti Kongresi ve Kabine'de beklenen değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan bu kez AK Parti yönetimine daha fazla yoğunlaşıyor. Çünkü partiyi 2023 seçimlerine bu kadro götürecek" diyen Selvi, 'Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto ne olacak?' başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Hem isim olarak hem de Türkiye'nin temsili açısından MKYK listesinin farklı bakış açısıyla hazırlandığı ifade ediliyor. Erdoğan bu süre zarfında MKYK listesine alacağı isimler üzerinde yoğunlaştı. Yarın önce kongre, akşam saatlerinde ise yeni parti yönetimini belirleyecek. Ardından da hafta sonuna kalmadan yeni kabine açıklanacak. Kabine değişikliği üzerindeki beklentiler pazartesi günü yoğunlaşmıştı.

KONGREDEN SONRAYA KALDI

Ancak kongreden sonraya kaldı. Erdoğan'ın bu süre zarfında kabine değişikliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Zaten bir süredir Ankara kulislerinde kabine değişikliği konuşuluyor. Hatta kabine için oranlar veriliyor, kimlerin gideceği konuşuluyor. Bakan olacak isimler hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bilgisi yok. O kadar net söyleyebilirim.

Ama görünen o ki beklenen değil, beklenmeyen isimlerde de değişiklikler olabilir. Erdoğan hem partide hem kabinede Türkiye'yi 2023'e taşıyacak kadroları ortaya çıkaracak. Kongre konuşmasında ise 2023'ün perspektifini verecek."

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