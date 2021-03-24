Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.
|24 Mart 2021 09:55
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