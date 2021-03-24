Borsa güne yatay başladı
|24 Mart 2021 10:10
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak 1.377,37 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile metal ana sanayi oldu.
Dün güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı.
Analistler, pay piyasalarında dün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını, banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.
Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.
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