Giresun ve Rize'de kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı
Giresun ve Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu 42 köye ulaşım sağlanamıyor.
|24 Mart 2021 10:11
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Giresun'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde yağan kar nedeniyle merkezde 9, Piraziz ilçesinde 4 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Rize
Rize'nin yüksek kesimlerinde de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere 29 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.
Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda, yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.
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