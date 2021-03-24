1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akaryakıt istasyonlarında yeni zorunluluk

GİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, 2023 sonuna kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara dönüştürülecek.
 24 Mart 2021 10:30
+Aa- Yazdır
Akaryakıt istasyonlarında yeni zorunluluk

Yeni nesil cihazlarda taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak. Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş "yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara" dönüştürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) dönüştürülmesine, bu cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğal gaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi zorunluluğuna ve bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik standartlara uygun toplanmasına, anlık ve/veya periyodik iletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB'e elektronik ortamda iletilecek.

Yeni nesil pompa ÖKC'lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak.

Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne "plakasız" ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.

YN POMPA ÖKC'YE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022'ye, elektronik kayıt ünitesi olanların ise en geç 31 Aralık 2023'e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.

1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar terminal servis merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanun'un ilgili ceza hükümleri uygulanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı
24 Mart 2021 11:48		 DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi
24 Mart 2021 11:06
Bir ilimizde berberler, kuaför ve güzellik merkezlerinde HES kodu sorgulanacak
24 Mart 2021 10:39		 Röntgen teknisyenleriyle ilgili madde yürürlükten kaldırıldı
24 Mart 2021 09:09
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
24 Mart 2021 00:07		 Ankara'da vefat eden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
23 Mart 2021 20:49
Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
23 Mart 2021 18:59		 Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye para cezası
23 Mart 2021 18:45
RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı
23 Mart 2021 17:30		 'Hız Denetimleri' uygulamasında 20 bin 126 sürücüye işlem yapıldı
23 Mart 2021 16:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - Savunma Sanayii Başkanı üniversitelere proje üretme çağrısı yaptı11:47 - İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 68,64'e yükseldi11:46 - CHP'den TCMB hakkında Meclis araştırması talebi11:44 - İhaleye katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek11:42 - Eskişehir'de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi11:39 - Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
11:35 - İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor11:28 - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı11:26 - Erdoğan, kongre konuşmasını yapıyor/Canlı11:16 - Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopter kazasında FETÖ izinin araştırılmasını istedi11:10 - Ziraat Bankası'ndan köyde yaşamak isteyenlere 12 ay ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi11:07 - Döner sermayeye disiplin getirecek düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanacak
11:06 - DSİ, Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı olmadığını bildirdi11:05 - KVKK kapsamında devlet memurlarına gizlilik sözleşmesi imzalatılmalı mı?11:05 - Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi'nde konuştu10:58 - OYAK Yatırım, halka arz için SPK'ya başvurdu10:53 - Altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
10:49 - Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eylem planında kamu personelini ilgilendiren 10 düzenleme
Polis memuru, süs havuzunda boğularak hayatını kaybetti
Erdoğan, virüsün uğramadığı tek ili açıkladı
MB Başkanı, İnsan Kaynakları Genel Müdürünü görevden aldı
AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni vitrin
Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı!
Yeni kabinedeki isimleri sadece Cumhurbaşkanı biliyor
Başkent'te 5 milyonluk araç kazada hurdaya döndü
4 ayda görevdeki 18 teğmen gözaltına alındı
Hilal Kaplan: Karısını dövenle program yapma keyfi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 1
beyzi 1
elinden her iş gelmek 4
Hacel obası 4
ustura 3
koronavirüse inanmayan insan 10
yaşlanıyoruz 1
sorguç 1
hafakan 1
pi sayısı 3
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 30 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam