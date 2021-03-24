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AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.
 24 Mart 2021 10:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

DİVAN BAŞKANLIĞINA ALİ İHSAN YAVUZ SEÇİLDİ

Öte yandan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.

Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, tüzükte yapılması planlanan değişiklikler kapsamında, genel başkanvekilliği sayısının 2'ye çıkarılması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması da teklif edilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, tüzük değişikliği kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısının da 35'e çıkarılmasını önerdiklerini ifade etti.

Genel başkanvekilliği sayısına ilişkin de tekliflerinin olacağını söyleyen Yazıcı, "Genel başkanvekilliği statüsünün 2'den az olmamak üzere gerçekleştirileceği, yani 2 kişi yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Yazıcı, bir diğer tekliflerinin de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması olacağını dile getirdi.

"Parti sözcülüğü" statüsüne ilişkin de bir tekliflerinin olduğunu belirten Yazıcı, "Parti sözcülüğünden, MYK üyeliği statüsüne getiriyoruz. Parti sözcülüğünün kurumsal yapı içerisindeki konumu belirlenmiş değildi. Bu içerikte düzenlemeler, genel kurul delegasyonuna sunulacak, onların kabul yönünde oy vermeleri halinde yürürlüğe girecek." diye konuştu.

Memurlar.Net
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