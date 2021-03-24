Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 arttı
|24 Mart 2021 10:24
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Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 artarak 86,7 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Şubatta 84,5 olan endeks, martta 86,7'e çıktı.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubatta 66,3 iken, martta yüzde 1,4 artarak 67,3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,5 iken, martta yüzde 4 artarak 87,9'a yükseldi.
Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 91,7 iken, martta yüzde 2,5 artarak 94,1 olarak gerçekleşti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi şubatta 95,5 iken, martta yüzde 2 artarak 97,4'e çıktı.
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